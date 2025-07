FreePik Homem é preso após assediar mulher em MG

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (24) após filmar as partes íntimas de uma mulher de 26 anos dentro de um supermercado no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Ele foi detido pela Guarda Civil Municipal e levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo a corporação, o suspeito seguia a vítima pelos corredores do supermercado quando usou o celular para filmá-la por trás, com o zoom da câmera direcionado para a região das nádegas. A ação foi percebida por outro cliente, que denunciou o assédio à equipe de segurança do local.

O Grupamento Especializado de Proteção à Mulher (Gepam) foi acionado e encontrou o homem ainda dentro do supermercado. Ele confessou o crime e entregou o celular aos agentes. No aparelho, os guardas localizaram o vídeo gravado sem o consentimento da vítima.

O homem já tem passagens anteriores por injúria e lesão corporal. O celular foi apreendido para análise, e o caso será investigado pela Polícia Civil.