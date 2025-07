Reprodução/ Carolina Antunes/PR Defesa de Bolsonaro se manifestou dentro do prazo





A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) apresentou manifestação ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira (22) em resposta à intimação do ministro Alexandre de Moraes.

O documento, ao qual o Portal iG teve acesso, rebate a acusação de descumprimento de medidas cautelares impostas no âmbito da Ação Penal 2668 e pede o esclarecimento do alcance das restrições.

A intimação havia sido expedida após a veiculação de vídeos nos quais Bolsonaro aparece usando tornozeleira eletrônica e concedendo declarações a jornalistas na Câmara dos Deputados, na última segunda (21).

O conteúdo foi replicado em redes sociais por terceiros, o que levou Moraes a considerar possível violação da ordem judicial.

Na manifestação, os advogados sustentam que Bolsonaro não utilizou redes sociais, nem por meio de terceiros.

Defesa pede esclarecimentos

A defesa ainda afirma que a decisão judicial que proíbe o uso de redes sociais é ambígua quanto à concessão de entrevistas e solicita esclarecimento sobre se essa prática está vedada.

Alega também que Bolsonaro não tinha conhecimento de que conceder entrevistas, eventualmente reproduzidas on-line, configuraria infração.

Os advogados reforçam que o ex-presidente vem cumprindo as demais medidas cautelares, incluindo o recolhimento domiciliar noturno das 19h às 6h e integral nos fins de semana, além do uso da tornozeleira eletrônica.

Restrições

As medidas foram impostas na semana passada por determinação de Moraes. Entre as restrições, estão a proibição de se ausentar da comarca, de aproximação de embaixadas e de contato com autoridades estrangeiras e demais réus, além da suspensão do uso de redes sociais de forma direta ou indireta.

A decisão foi motivada por indícios de que Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro(PL) teriam buscado apoio de autoridades estrangeiras, especialmente nos Estados Unidos, para pressionar o Supremo Tribunal Federal e interferir nas investigações da Ação Penal 2668.

Ontem, a Primeira Turma do STF referendou as cautelares com quatro votos favoráveis, dos ministros Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, e um contrário, do ministro Luiz Fux, que considerou as medidas desproporcionais.

No documento, a defesa afirma que Bolsonaro não teve intenção de descumprir as determinações, que não foi intimado da nova decisão de Moraes antes da publicação dos vídeos, e que deixará de conceder declarações até que o STF esclareça os termos da proibição.

Também requereu o acolhimento dos embargos de declaração para detalhar o alcance das restrições quanto à concessão de entrevistas e replicação em redes sociais.