Lula Marques/Agência Brasil Ficar ou fugir, o dilema de Bolsonaro





A Polícia Federal realizou uma operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, suspeito de financiar uma ofensiva que, segundo os investigadores, colocaria em risco a soberania nacional e atentaria contra a independência dos Poderes. As informações são da GloboNews.

De acordo com a PF, os desdobramentos da suposta articulação ganharam força após o aumento de tarifas sobre produtos brasileiros decretado pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A corporação optou por agir preventivamente diante do risco de fuga de Bolsonaro. A operação incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão tanto na residência do ex-presidente quanto na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, onde ele trabalha.

Medidas cautelares também foram impostas: Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica, está proibido de sair de casa entre 19h e 7h, inclusive nos fins de semana, e não pode manter contato com embaixadores ou visitar embaixadas.





Investigadores afirmam que Bolsonaro admitiu ter destinado R$ 2 milhões para custear ações coordenadas por seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nos Estados Unidos.

Essas ações teriam como alvo o Estado brasileiro e ministros do Supremo Tribunal Federal.

Nota da defesa do Presidente Jair Bolsonaro

A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário.

A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial.