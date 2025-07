Celso Castro Júnior Avião da Azul





Uma aeronave da companhia Azul, que partiu nesta quinta-feira (17) de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, com destino a Maceio (AL), fez um pouso de emergência no Aeroporto de Brasília, por volta das 14h45.

A aeronave deveria pousar em Maceió às 16 horas.



De acordo com informações obtidas pelo Portal iG junto à Azul, o voo AD2256 indicou um problema técnico durante a operação e precisou pousar em Brasília.



"Desta forma, de maneira preventiva, as máscaras de oxigênio foram acionadas e a tripulação solicitou prioridade para pouso em Brasília ", afirmou a companhia aérea, por meio de nota.



Ainda segundo a empresa, a aterrissagem e o desembarque dos passageiros ocorreram em total segurança e a aeronave foi encaminhado para inspeção.



"Os clientes impactados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Anac e serão reacomodados em outro voo da própria Companhia para Maceió. A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia", finaliza.



Também atrávés de nota ao iG, a Inframerica, empresa que administra o Aeroporto de Brasília, afirmou que, como parte do protocolo de segurança do aeroporto, a equipe de Bombeiros Civis de Aeródromo e equipe médica do terminal aéreo aguardaram o pouso nas proximidades da pista que ocorreu em total segurança.

Esclareceu também que o Aeroporto de Brasília possui duas pistas e, por isso, não houve impacto nas demais operações do terminal brasiliense.

"Pousos e decolagens ocorreram normalmente", informou a nota.