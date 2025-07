Reprodução Pixabay Passaporte

Nos últimos meses, três dos países mais tradicionais em acolher imigrantes na Europa passaram a protagonizar um movimento mais conservador na forma como estão tratando os estrangeiros. Sob pressão, principalmente, de partidos populistas e de extrema-direita, Portugal, Espanha e Itália caminham para políticas migratórias mais duras — e com impactos reais e imediatos para milhões de pessoas, incluindo imigrantes brasileiros.

Em Portugal, por exemplo, o Parlamento aprovou nesta semana um pacote robusto de medidas que, na prática, tornam a regularização e o acesso à cidadania mais difíceis, mesmo para estrangeiros já integrados à sociedade.

O texto inclui o fim do mecanismo de “manifestação de interesse”, usado por milhares de brasileiros para formalizar sua situação, além da criação de uma força policial específica para controle de fronteiras e deportações.

O iG conversou com um brasileiro, que está há 2 anos no Porto, e por medo pediu o anonimato. "A papelada já foi toda entregue para regulamentação da minha permanência no país. Sou pai de duas crianças. Estamos com medo, já fomos informados que tudo pode ser cancelado a qualquer momento", lamenta o garçom.

Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos resposta do governo português, o espaço permanece aberto.

Críticos, no entanto, apontam que o novo pacote pode empurrar mais imigrantes para a informalidade.

Já na Espanha, o cenário é mais dividido. Enquanto o governo socialista de Pedro Sánchez defende políticas de regularização e integração — cerca de 700 mil imigrantes que foram legalizados desde 2021, o avanço da extrema-direita do Vox e o aumento da tensão em cidades como Murcia, onde houve confrontos entre espanhóis e marroquinos, expõem uma divisão social crescente. Líderes do Vox chegaram a propor a “remigração” de estrangeiros naturalizados e culparam os imigrantes pela criminalidade.

Na Itália, o processo de adquirir a cidadania por familiares - como a leis para netos e bisnetos - foi interrompida. Milhares de processos já ingressos nos consulados brasileiros ainda são uma incógnita. Advogados especialistas em imigração, e agências que oferecem esses serviços de assessoria, buscam o direito para que os processos já tramitados, antes das leis em vigor, sejam analisados.

A retórica anti-imigração vem se espalhando rapidamente pela Europa, segundo conteúdo já divulgado por agências internacionais.

A curto prazo, as novas políticas prometem reduzir a chegada de estrangeiros. O médio e longo prazo, os efeitos podem ser mais profundos: escassez de mão de obra, pressão sobre os direitos humanos e um novo ciclo de invisibilidade social.