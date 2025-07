Reprodução Homem é preso após esquartejar e cozinhar corpo do amigo no RJ

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (16) por matar, esquartejar e tentar ocultar o corpo de um colega de trabalho no Morro de São Carlos, região central do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por agentes da 6ª DP (Cidade Nova) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A vítima, Thiago Lourenço Morgado, morava com o autor do crime, Bruno Guimarães da Cunha Chagas, e os dois trabalhavam juntos em uma padaria. A ausência de Thiago desde domingo (13) chamou a atenção de outros funcionários, que acionaram a família e, em seguida, a polícia.

Segundo a investigação, Bruno esfaqueou Thiago durante uma discussão. Após o assassinato, esquartejou o corpo e escondeu os restos mortais na geladeira da casa onde viviam. Em depoimento, ele afirmou ter cozinhado partes do corpo e batido no liquidificador, com o objetivo de descartá-las pelo vaso sanitário e dificultar a identificação do crime.

A perícia foi realizada no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Bruno foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Polícia Civil segue apurando os detalhes do caso.