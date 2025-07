Reprodução Ex-padre Nelson Koch está proibido de trabalhar fora da cadeia





O ex-padre Nelson Koch, condenado a 48 anos de prisão por abusar sexualmente de três adolescentes em Sinop (MT), não poderá mais trabalhar fora da cadeia. A decisão é do ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que atendeu a um recurso apresentado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Koch cumpria pena em regime fechado no Centro de Ressocialização de Sorriso, mas havia sido autorizado pelo Tribunal de Justiça do estado a trabalhar em uma empresa de pré-moldados. A liberação se baseava no bom comportamento do ex-padre e em sua aprovação em um processo seletivo, com aval da direção da unidade prisional.

No entanto, o MPMT argumentou que o benefício foi concedido de forma irregular, já que o condenado ainda não cumpriu o mínimo de 1/6 da pena, exigência prevista na Lei de Execução Penal. O órgão também destacou que a decisão do TJMT contrariava jurisprudência do próprio STJ, ao priorizar o projeto de ressocialização em detrimento do rigor legal.

Ao julgar o caso, Ribeiro Dantas concordou com os argumentos do Ministério Público e afirmou que a autorização violou a legislação. “Não cabe a flexibilização do cumprimento da fração da pena, como procedido na origem” , destacou o ministro em sua decisão.

Nelson Koch foi condenado em setembro de 2022. Os crimes ocorreram enquanto ele ainda era padre e atuava em uma paróquia no interior de Mato Grosso. Ele permanece preso em regime fechado.