Reprodução Dan Rivera durante a turnê com a boneca Annabelle, apontada como mal assombrada





O investigador paranormal Dan Rivera, de 54 anos, morreu repentinamente na noite de domingo (13) em um hotel, durante uma turnê pelos EUA com a infame e supostamente assombrada boneca Annabelle.





Dan, que é veterano do Exército dos EUA, estava em Gettysburg , no estado norte-americano da Pensilvânia, para exibições de sua turnê " Devils on the Run " ("Demônios à Solta", em português). A causa da morte ainda não está clara.

Turnê da Annabelle

Durante as paradas por cidades do Estados Unidos, o investigador exibia a boneca que inspirou uma franquia de filmes de terror. Em Gettsburg, a turnê teve três dias de ingressos esgotados.

A informação da morte foi confirmada pela Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra (NESPR), onde ele era o principal investigador.

Boneca assombrada?

A boneca de pano Annabelle é um exemplar de um brinquedo da personagem Raggedy Ann , presente em livros infantis dos EUA na década de 30.

O exemplar em questão foi associado a uma série de supostas assombrações em 1970, após ser dada de presente a uma estudante de enfermagem de Connecticut (EUA) chamada Donna.

Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais, alegaram que a boneca levantava fisicamente os próprios braços, seguia as pessoas pelo apartamento e exibia outros comportamentos assustadores e maliciosos.





O casal também relatou que a boneca teria esfaqueado um policial e provocado um acidente de carro envolvendo um padre. Segundo um médium, Annabelle é habitada pelo espírito de uma menina de seis anos que havia morrido. No entanto, os Warrens sustentavam que a boneca estava, na verdade, possuída por demônios — e decidiram levá-la para seu museu oculto em Connecticut.

As histórias da boneca inspiraram a série de filmes " Invocação do Mal ", incluindo os filmes com o nome da boneca. O sucesso nos cinemas aumentou a fama da boneca Annabelle no mundo todo.