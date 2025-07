Reprodução/ O Globo Daniel Braga Figueiredo









O brasileiro Daniel Braga Figueiredo, de 31 anos, morreu no último sábado (12), no estado de Utah, nos Estados Unidos, após tentar resgatar uma menina de 12 anos no reservatório Silver Lake Flat.

A área é popular entre praticantes de esportes aquáticos e trilhas localizada dentro da Floresta Nacional Uinta-Wasatch-Cache, cerca de 65 quilômetros ao sudeste de Salt Lake City.

De acordo com o ABC Today, o Gabinete do Xerife do Condado de Utah relatou que o incidente teria ocorrido por volta das 19h do horário local.

Daniel avistou a menina — com quem tinha grau de parentesco — se afastando da margem em cima de uma boia inflável e pegou emprestada uma prancha de stand-up paddle para alcançá-la.

Testemunhas relataram que, ao chegar até a menina, Daniel conseguiu retirá-la da água e colocá-la em segurança sobre um equipamento inflável, a salvando — mas logo em seguida submergiu e não voltou à superfície, conforme informou a polícia.

Outros frequentadores do local entraram na água para prestar socorro, conseguindo resgatar a menina em segurança.





Após denúncias sobre o incidente, o corpo de Figueiredo foi encontrado e recuperado do reservatório por volta das 21h30, horário local.

Silver Lake Flat

O Reservatório Silver Lake Flat é um destino conhecido entre os amantes de atividades ao ar livre, como caiaque, pesca, trilhas e acampamento. Durante o verão, atrai numerosos visitantes em busca de contato com a natureza, tranquilidade e clima agradável.

No entanto, o episódio reforça a necessidade de vigilância constante em ambientes aquáticos, mesmo quando se trata de locais voltados ao lazer.