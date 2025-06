Reprodução Homem morre atropelado por neto de 11 anos





Um homem de 49 anos morreu após ser prensado por um trator conduzido pelo neto de 11 anos, na tarde de sexta-feira (6), em uma propriedade rural na comunidade de São Francisco, em Rio Novo do Sul, no sul do Espírito Santo.

Ao Portal iG, a Polícia Militar informou que o acidente aconteceu durante uma tentativa de desatolar um caminhão. A pedido do avô, o menino tentou manobrar o trator enquanto o homem orientava a operação entre os dois veículos. Durante a manobra, o pé do garoto teria escorregado da embreagem, fazendo o trator avançar e prensar o avô contra a carroceria do caminhão.

O motorista do caminhão presenciou o acidente e acionou o socorro. Uma equipe do Samu foi até o local e confirmou a morte. A perícia também esteve na propriedade, assim como o Conselho Tutelar. Segundo a PM, como os pais da criança estavam presentes, as conselheiras não acompanharam o garoto até a delegacia, mas prestaram orientações à família.

O menino foi levado pelos responsáveis à Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul para prestar depoimento.

A Polícia Científica informou que foi acionada por volta das 16h15. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para necropsia e liberação aos familiares.

Já a Polícia Civil afirmou que as testemunhas foram ouvidas na Delegacia Regional de Itapemirim e que as circunstâncias do caso serão apuradas pela Delegacia de Rio Novo do Sul.