Reprodução Casal viraliza ao gravar vídeo sobre o estado de Santa Catarina

Um vídeo publicado nas redes sociais provocou um debate acalorado sobre preconceito regional e gerou polêmica ao apresentar Santa Catarina como um estado que não aceita ideias progressistas. Na gravação, um casal afirma que o estado do Sul virou “sonho de consumo” dos brasileiros, mas que “nem todo mundo deveria se mudar para lá” .





As falas são de Jenifer Milbratz e Cleiton Stainzack, que aparecem lado a lado em um vídeo criticando pessoas que, segundo eles, carregam pautas de esquerda. “Se você vem de um estado destruído pela esquerda e quer começar com trabalho e dignidade, seja bem-vindo” , diz Cleiton. Na sequência, Jenifer completa: “Se você vem com agenda woke, ideologia de gênero e assistencialismo estatal, faz um favor para todos nós e fique onde está".

As declarações rapidamente viralizaram, provocando críticas de internautas que acusaram o casal de xenofobia, elitismo e de deturpar a realidade social do estado para promover ideias políticas de direita.

A base do discurso é uma estatística do IBGE oriunda do Censo Demográfico, divulgado em 27 de junho de 2025, que exibe Santa Catarina como o estado com maior número de novos moradores entre 2017 e 2022. Em seguida aparecem Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins.

“Gente do Brasil inteiro vem buscar qualidade de vida, segurança, oportunidade e cultura” , afirma Jenifer no vídeo. Logo depois, Cleiton faz outro alerta. “Mas deixa eu te falar com sinceridade: não é todo mundo que se adapta aqui”. Jenifer volta a falar e conclui: “E tem gente que nunca deveria ter vindo”.

As críticas vieram de diferentes partes do país. “Esses europeus falsificados precisam lembrar que a Europa hoje é majoritariamente progressista, antirracista e defensora dos direitos humanos. Santa Catarina tem o maior número de células neonazistas do Brasil, corrupção, prefeitos presos, rachadinhas e desvio de verba pública. Sobrenome alemão e pele clara não são atestado de superioridade”, disse um internauta.

Outro comentário que ganhou força foi o de uma mulher de Blumenau, que lamentou a imagem passada pelo casal. “Sou de Blumenau/SC, e não somos assim. É uma parcela bem pequena, mas que gosta de fazer propaganda e se exibir. Somos sim, trabalhadores, perfeccionistas (e isso nem sempre é bom, mas a cultura nos fez assim), e sofridos também, pois temos que conviver com esses seres e ainda ser considerados como eles… Que nojo".