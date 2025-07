Reprodução/freepik EUA aprovam taxa extra de US$ 250 para emissão do visto americano

O Congresso dos Estados Unidos aprovou, na última semana, uma taxa adicional de US$ 250(cerca de R$ 1.390 na cotação atual) para todos que quiserem tirar visto para visitar o país. Com o novo valor, o custo total do processo pode ultrapassar os US$ 459 (R$ 2.552), pouco menos que o dobro do atual.

Não há informações oficiais sobre quando a medida entra em vigor, mas a previsão é que ela passe a valer a partir de outubro. Ela afeta vistos de não imigrantes, como os de turismo (B1/B2), intercâmbio (J), trabalho temporário (H), estudo (F), atletas e artistas (P), entre outros.

Chamada de Visa Integrity Fee( "taxa de integridade do visto"), a tarifa foi incluída no pacote tributário e orçamentário "One Big Beautiful Bill"("Um grande e belo projeto"), sancionado pelo presidente Donald Trump no início de julho.

A nova taxa será cobrada de todos os solicitantes aprovados, sem exceções ou descontos. Ou seja, independente do perfil do viajante, se o visto for aprovado, terá que pagar os US$ 250 extras.

Há, no entanto, possibilidade de reembolso. O valor poderá ser devolvido caso o estrangeiro siga todas as regras: não trabalhar ilegalmente nos EUA, não estender a estadia e deixar o país até cinco dias após o fim da validade do visto. Para os cidadãos brasileiros, o documento tem dez anos de validade.

A lei também prevê devolução para quem mudar legalmente de classificação durante o período de validade, como por exemplo, quem conseguir um green card ou uma extensão formal de visto.





Além disso, a nova medida autoriza a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, a ajustar o valor anualmente, e o novo custo ainda não aparece no site oficial de vistos.