Divulgação/PCMG Homem é executado em Belo Horizonte após abraçar a ex-namorada





Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (13) no bairro Bela Vista, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das 23h e ainda não há informações sobre a motivação.

Em nota ao Portal iG, a Polícia Civil afirmou que as equipes de perícia e rabecão estiveram no local e as investigações se iniciaram na manhã desta segunda-feira (14). Até o momento não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Policiais militares encontraram o jovem já sem vida, com diversas perfurações no rosto. A perícia da Polícia Civil confirmou ao menos nove marcas de tiros na face da vítima. Ao todo, foram recolhidas 11 cápsulas de munição calibre .380 no local.

O pai da vítima esteve na cena do crime e recebeu objetos pessoais do filho, como anéis, pulseiras e cordões. Uma das testemunhas, que se apresentou como ex-namorada do jovem, contou que havia saído de casa após discutir com a mãe e encontrou o ex perto de um beco.

Segundo ela, os dois se abraçaram e, logo em seguida, um homem encapuzado apareceu e disparou diversas vezes contra o rapaz. A testemunha e um amigo da vítima fugiram correndo. O atirador escapou pelo beco, que dá acesso a uma linha férrea. Ninguém foi preso até o momento.