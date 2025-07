FELIPE SECCHI Nuvens de chuva

O avanço do ar seco mantém o tempo firme em boa parte do Brasil nesta sexta-feira (11). O sol aparece entre poucas nuvens em áreas do Sudeste, Centro-Oeste, interior do Nordeste e parte da região Norte. No interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, sul do Pará e sudeste do Amazonas, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde. A informação é do 'Clima Tempo'.

Os níveis mais críticos devem ocorrer entre o norte do Mato Grosso e o Pará, além do noroeste do Mato Grosso do Sul e extremo sul do estado, onde a umidade relativa do ar pode atingir valores inferiores a 20%, caracterizando estado de alerta.

No litoral do Espírito Santo e no sul da Bahia, pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia. Já entre Alagoas e Paraíba, a previsão é de chuva forte e risco de temporais, provocados por ventos úmidos que sopram do oceano em direção ao continente e pela circulação de ventos em baixos níveis da atmosfera.

Na região Norte, o tempo segue instável no Amazonas, Roraima e Amapá, com temporais mais intensos no período da tarde.

No Sul, o tempo permanece firme, mas com frio nas primeiras horas do dia. Há chance de geada isolada na serra catarinense. À tarde, as temperaturas sobem, mas continuam amenas, principalmente no Rio Grande do Sul.

O amanhecer será gelado também em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. A formação de nevoeiro é possível em áreas entre o Sul e o Sudeste, incluindo as capitais Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.