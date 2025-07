MetSul Frente fria trará chuvas mais intensas





Nesta quinta-feira (10), o avanço de umidade vinda do oceano deixa o tempo instável em parte do litoral do Brasil. Pode chover de forma fraca e isolada no litoral sul de São Paulo e no litoral do Paraná, entre a manhã e a tarde. Já no Espírito Santo, a previsão é de pancadas mais fortes. Também há possibilidade de chuva moderada no litoral da Bahia e de Sergipe.

O alerta maior é para temporais entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte, além do norte do Amazonas e de Roraima. No norte do Pará e no Amapá, a combinação de calor e alta umidade pode provocar pancadas intensas. A informação é do site 'Clima Tempo'.

No interior do país, o tempo seco continua predominando. O sol aparece com poucas nuvens em quase todo o Centro-Oeste, interior do Nordeste e grande parte do Sudeste. A umidade do ar fica baixa, principalmente à tarde. Em regiões de Mato Grosso, sul do Pará, noroeste da Bahia, centro do Piauí e leste do Maranhão, os níveis podem cair para menos de 20%, o que representa risco à saúde.

No Sul do país, o tempo continua firme, com temperaturas mais amenas, principalmente no Rio Grande do Sul. O amanhecer será gelado em boa parte da Região Sul, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais e no sudoeste do Mato Grosso do Sul. Pode haver geada em áreas como a campanha gaúcha, a serra catarinense e o extremo sul do Paraná. Há também chance de nevoeiro no começo do dia nas capitais Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.