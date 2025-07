Divulgação/PCRS Bebê foi encontrado por um morador local; polícia investiga





O corpo de um recém-nascido foi encontrado dentro de uma mochila em um terreno baldio, no município gaúcho de São Borja, fronteira oeste do estado. A Polícia Civil instaurou um inquérito nesta segunda-feira (08).

Segundo a delegada que apura o caso, Elisandra Batista, o bebê era do sexo feminino e tinha parte do cordão umbilicado preservado.

Busca por suspeitos

A Polícia Civil agora trabalha para identificar os autores do crime e quer descobrir se o bebê ainda estava vivo quando foi deixado no local.

"A gente está em diligências agora, tentando colher mais evidências que possam nos dar um norte e nos mostrar quem foi que praticou esse fato" , explica a delegada.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou as informações ao Portal iG, que aguarda atualizações sobre o caso. Até a manhã desta terça-feira (08), os investigadores seguem em diligências para apuração da autoria.