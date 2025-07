Reprodução Chuva dá trégua e sol aparece na região Sul

A segunda-feira (7) começou com tempo firme no Sul, sem previsão de chuva e com aumento nas temperaturas à tarde, especialmente no interior e oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre terão menos nuvens e tardes menos frias, de acordo com o 'Clima Tempo'.

No Sudeste, o litoral segue com instabilidade. Há previsão de chuva fraca a moderada no sul e litoral do Rio de Janeiro e também no litoral paulista. Em cidades do norte de São Paulo, Triângulo e noroeste de Minas, a tarde será quente e seca, com umidade abaixo de 30%.

No Centro-Oeste, o tempo segue seco e ensolarado, com destaque para a baixa umidade em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal. Mato Grosso do Sul começa a semana com manhãs mais amenas e tarde quente, especialmente no norte do estado.

Chove forte no litoral da Bahia, com alerta para temporais em Salvador. Também há risco de chuva intensa em Alagoas e Sergipe. No litoral de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, a chuva é mais isolada, mas com ventos fortes. O interior do Nordeste segue seco.

No Norte, pancadas de chuva ganham força no Amazonas, Amapá e Roraima, com risco de raios e trovoadas. No Tocantins, o tempo segue seco e a umidade fica abaixo dos 30%.