Climatempo/Reprodução Frio dá trégua e semana começa com tempo seco

O clima seco e ensolarado marca o início desta semana em boa parte do Brasil. Após dias mais frios, as temperaturas começam a subir gradualmente nas regiões Sul e Centro-Oeste, que devem seguir com tempo firme nos próximos dias. Já no litoral do Nordeste e do Sudeste, a previsão indica aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas pontuais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em São Paulo, as manhãs seguem com névoa e as tardes devem ter variação de nuvens, com temperaturas entre 11 °C e 23 °C ao longo da semana. No Rio de Janeiro, o sol predomina, mas com registro de névoa e termômetros variando entre 15 °C e 23 °C.

No Centro-Oeste, Brasília deve ter uma semana de tempo seco, céu limpo e praticamente sem nuvens. A umidade relativa do ar segue baixa, o que exige atenção à hidratação. As temperaturas na capital federal devem variar entre 13 °C e 26 °C.

Na Região Sul, o padrão de chuvas abaixo da média continua. As temperaturas devem ficar comportadas ou até ligeiramente acima do normal no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, no entanto, ainda há previsão de madrugadas mais frias, principalmente nas áreas serranas e de maior altitude.

No Nordeste, cidades como Salvador e Recife podem enfrentar chuvas passageiras, especialmente nas áreas mais próximas ao litoral. As máximas devem ficar entre 25 °C e 28 °C, sem previsão de extremos. No Norte, o padrão de chuva deve se manter dentro da média histórica para julho, com temperaturas também variando entre 24 °C e 28 °C.

A previsão para os próximos dias, até quinta-feira (10), indica que a instabilidade deve se concentrar na faixa leste do Sudeste e do Nordeste. Já o interior do país permanece sob domínio de uma massa de ar seco, favorecendo o predomínio de sol e temperaturas mais amenas.

Segundo os meteorologistas, o mês de julho tende a seguir com poucas frentes frias de forte intensidade. O cenário predominante deve continuar sendo o de tempo seco no interior do país, com chuvas restritas à faixa litorânea.