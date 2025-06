Reprodução/redes sociais Família cava sepultura para enterrar bebê de 11 meses na Bahia





Uma família precisou cavar a própria sepultura para enterrar um bebê de 11 meses no Cemitério Municipal de Itacaré, no sul da Bahia, na manhã de quinta-feira (5). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A cena foi registrada em vídeo e repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, é possível ouvir uma mulher relatando que os parentes começaram a escavar uma área do terreno, mas encontraram um corpo no local. Em seguida, cavaram em outro ponto do cemitério para realizar o enterro.

Veja vídeo



Família cava cova de bebê em cemitério de Itacaré, no sul da Bahia pic.twitter.com/njxXEeMNCA — Portal PS Notícias (@psnoticias1) June 6, 2025





"Um absurdo isso. Os familiares que estão cavando a cova. O coveiro está bêbado, não está fazendo nada. Isso é horrível" , diz uma voz na gravação.

A situação gerou revolta entre moradores da cidade. Em nota, a Prefeitura de Itacaré lamentou o episódio e informou que está adotando medidas para apurar responsabilidades.

Segundo a gestão municipal, o caso será investigado com seriedade e transparência. A administração também reforçou seu compromisso com a ética e com o respeito à população, especialmente em momentos de dor.