Reprodução - 26.03.2023 O médico Raphael Derossi Ribeiro da Silva

Um médico, de 44 anos, foi preso neste sábado (25) suspeito de agredir e estuprar a namorada após dopá-la com remédios. O pediatra por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) em casa, no Recreio dos Bandeirantes , na Zona Oeste do Rio de Janeiro .

Segundo a polícia, um mandado de prisão preventiva contra Raphael Derossi Ribeiro da Silva foi expedido pelo 7º Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca, após denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Derossi deve responder pelo crime de violência doméstica, nas modalidades de violência sexual, psicológica e física.

"Durante as investigações, verificou-se que ele usou ansiolíticos para a vítima não resistir as suas investidas sexuais", disse Ferreira Pinto.

Segundo a Polícia Civil, o médico já tem cinco denúncias por agressão a mulher.

"Também, durante as investigações, vimos que ele tem cinco anotações por violência sexual e doméstica".

Raphael, atualmente, em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, de acordo com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Ele também é diretor de serviços de saúde do Grupo Cemeru Saúde.

A prefeitura de Itaguaí informou em nota que "se solidariza com a vítima e esclarece que o médico não faz parte do quadro de funcionários do município. (Ele) É contratado da OS que administra a UPA". De acordo com o município, "a Secretaria Municipal de Saúde solicitou o desligamento do profissional" após descobrir o caso.

Já o Grupo Cemeru afirmou que fez o afastamento do médico de suas funções até que toda a situação seja esclarecida.

O Cremerj disse "apura os fatos" após tomar conhecimento do caso pela imprensa.

