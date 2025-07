Reprodução Globo Duas pessoas morrem após queda de avião em São José do Rio Preto





Uma aeronave caiu na Avenida Potirendaba, em São José do Rio Preto (SP). De acordo com informações publicadas na manhã desta terça-feira (1) pelo Corpo de Bombeiros, o acidente deixou duas vítimas fatais, que morreram no local.

No atendimento à ocorrência, foram mobilizados 16 bombeiros e seis viaturas. As equipes ainda aguardam mais informações e seguem trabalhando na área para garantir a segurança e apurar as circunstâncias do acidente. As causas da queda da aeronave serão investigadas.

Reprodução Imagem da aeronave destruída no solo.





Ainda de acordo com uma nota emitida pelos Bombeiros nas redes sociais, a aeronave não atingiu outras estruturas. Também não houve vazamento de combustível.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e Polícia Técnico-Científica foram acionados pelos bombeiros, que aguardam mais informações.





*Esta reportagem está em atualização.