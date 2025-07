Reprodução/ DC Governo estadual vai reativar o abrigo solidário na Estação Pedro II do Metrô





Diante da previsão de queda das temperaturas nos próximos dias, a Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou nota informando que o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô será reativado a partir das 19h desta quarta-feira (2).

A ação emergencial, que visa dar acolhimento à população em situação de rua da capital nos dias mais frios, é iniciativa do Governo de São Paulo, em parceria com o Metrô de São Paulo, Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Social.

Considerando a previsão meteorológica, que aponta queda das temperaturas em todo o estado nesta semana, o abrigo deverá funcionar até a manhã de sábado (5).

Previsão do tempo

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a Capital paulista registrou nesta terça-feira (01) a tarde mais fria do ano.

Em média, o registro foi de 14,9°C. A tarde mais fria até então havia ocorrido no dia 12 de junho, com 16°C.

A presença da massa de ar frio vai proporcionar uma semana de temperaturas abaixo da média para os padrões de julho.

Não há previsão de temporais e as precipitações devem se restringir a chuviscos e chuvas fracas.

Nas próximas horas, na Capital, as mínimas previstas são de 11°C.

Nas regionais do extremo Sul do estado, segundo a Defesa Civil, as mínimas ficarão próximas dos 7°C, além de 13°C no interior e 14°C na faixa centro oeste e norte.

Além disso, um sistema meteorológico no oceano está reforçando a frente fria, aumentando a ocorrência de chuvas no litoral paulista.

Os maiores acumulados estão previstos para o litoral Norte.





A Defesa Civil Estadual informa segue monitorando de forma contínua os modelos meteorológicos e destaca que o período de funcionamento do abrigo poderá ser prorrogado, conforme a persistência do frio.

O abrigo

O Abrigo Solidário disponibiliza alimentação, colchões, cobertores e acolhimento humanizado.

Os pets são acolhidos e também recebem o cuidado necessário.