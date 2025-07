Reprodução/Metsul Roupa ficou congelada em Cerrito, no RS; temperaturas negativas foram registradas no Sul do país

Julho começou com frio intenso no Sul do Brasil. Em Cerrito, no interior do Rio Grande do Sul, uma camiseta deixada no varal amanheceu completamente congelada nesta terça-feira (1º).

A cena foi registrada em vídeo por Celestino Garcia e divulgada pela MetSul Meteorologia nas redes sociais.





O tempo congelante é resultado de uma forte massa de ar frio de origem polar que atua sobre o sul do continente desde o fim de semana. O fenômeno fez despencar as temperaturas em centenas de cidades da região, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

No território gaúcho, mais de 200 municípios com estações automáticas anotaram mínimas negativas. Como diversas localidades não possuem medições oficiais, o número real de cidades afetadas pode ser ainda maior.

Livramento registra a menor temperatura do ano no RS

A menor temperatura registrada no estado até o momento foi de -7,3 °C, em uma estação da Secretaria Estadual da Agricultura localizada em Livramento, na fronteira com o Uruguai.

Outros municípios também enfrentaram frio rigoroso:

Soledade: -6,2 °C

Pinheiro Machado e Monte Alegre dos Campos: -5,6 °C

Rosário do Sul: -5,4 °C

Bom Jesus: -4,8 °C

São José dos Ausentes e São Marcos: -4,6 °C

Vacaria, Alegrete e André da Rocha: -4,3 °C

Fontoura Xavier, Carazinho e Ibirapuitã: -4,2 °C

Capão Bonito do Sul: -4,1 °C

Dezenas de outras cidades marcaram entre -3 °C e 0 °C, como Gramado (-2,8 °C), Erechim (-2,6 °C), Cruz Alta (-2,5 °C), Santa Maria (-2,0 °C) e Uruguaiana (-1,4 °C).

Região metropolitana também teve clima gelado

Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 3,1 °C no Jardim Botânico e 2,9 °C em Belém Novo. Em municípios da região metropolitana, as mínimas variaram de -1,8 °C em Barra do Ribeiro a 1,8 °C em Nova Santa Rita.

Frio intenso em Santa Catarina



O ar polar também provocou temperaturas negativas em diversas cidades catarinenses. Dados da Epagri-Ciram e de prefeituras locais indicaram mínimas de:

Bom Jardim da Serra: -6,7 °C

São Joaquim: -6,1 °C

Urupema: -5,9 °C

Urubici: -5,5 °C

Painel: -3,9 °C





A atuação da massa de ar polar deve seguir pelos próximos dias. Nesses casos, a recomendação da Defesa Civil é cuidar das crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais de estimação. Outro ponto de atenção está relacionado às estradas, que podem ficar mais escorregadias.