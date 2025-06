Daniel Leite de Andrade/ Portal iG Dias de sol podem ser predominantes durante o mês de julho

O mês de julho deve ser marcado por pouca chuva, temperaturas acima da média e o frio esperado para o inverno concentrado nos primeiros dias, segundo as previsões da MetSul e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão aponta que grande parte do Brasil terá tempo mais seco que o normal, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, que estão no auge da estação seca. No Sul, o frio aparece com mais força nos primeiros dias do mês, enquanto o calor predomina no Norte e Nordeste.

Confira a previsão de julho para cada região do país



Sudeste



A região Sudeste entra em julho no auge da estação seca. As chuvas devem ficar próximas ou abaixo da média, com acumulados inferiores a 50 mm, segundo o Inmet.

O tempo mais úmido deve se concentrar no sul e no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no sul e leste de Minas Gerais, com chance de episódios isolados de chuva acima da média.

As temperaturas podem oscilar bastante, com manhãs frias e tardes quentes. O leste paulista e o sul mineiro podem registrar um frio mais acentuado, com possibilidade de geadas em áreas de maior altitude. No interior de São Paulo e em Minas Gerais, é provável que as máximas fiquem acima da média histórica do mês.

Sul

Julho começa frio no Sul, com madrugadas congelantes no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, principalmente nos primeiros dias do mês. Apesar disso, não deve repetir o frio de junho. A expectativa da MetSul é de um mês menos rigoroso, com temperaturas dentro ou até acima da média, especialmente no norte do Paraná.

Em relação à chuva, o cenário muda: volumes abaixo da média são esperados no Paraná e em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, que teve excesso de chuva em maio e junho, também deve vê-las diminuir.

Já o Inmet projeta chuvas acima da média no sul gaúcho e no centro-leste do Paraná, com acumulados que podem passar dos 130 mm.

Centro-Oeste



Durante o mês de julho, a chuva deve ser escassa no Centro-Oeste, com volumes inferiores a 50 mm na maioria da região. Em algumas áreas do sudoeste do Mato Grosso e do oeste do Mato Grosso do Sul, pode chover acima da média.

As temperaturas devem ficar acima da média, com dias muito quentes, sobretudo no Mato Grosso. Porém, há chances de massas de ar frio que podem provocar quedas pontuais nas mínimas, com chance de geadas isoladas.

Nordeste

No Nordeste, terá um maior volume de chuva no litoral. Segundo o Inmet, quantidades acima da média são esperadas no norte do Ceará, no sudoeste da Paraíba, no centro e leste de Pernambuco e no nordeste de Alagoas. Nessas áreas, os acumulados podem passar de 60 mm.

No interior, já se observa a redução típica das chuvas para esta época do ano. As temperaturas devem ficar acima da média em praticamente toda a região, com máximas entre 24°C e 28°C, especialmente no MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

Norte

As chuvas serão mais localizadas no leste do Acre, no noroeste do Amazonas e no norte do Pará. O restante da região deve registrar volumes próximos ou abaixo da média no Amapá e na divisa de Roraima com o Amazonas, segundo o Inmet.





A previsão aponta para temperaturas acima da média em toda a região, com destaque para o centro-sul do Pará, onde os termômetros podem ultrapassar os 28°C. A irregularidade das chuvas e o calor acentuado podem afetar a agricultura.