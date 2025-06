Rovena Rosa/Agência Brasil Chegada de frente fria muda tempo no país





A entrada de uma nova e potente massa de ar polar no Brasil neste início de semana. A frente fria avança da Argentina e Uruguai para o território brasileiro, com impacto mais severo no Sul.

A condição derruba as temperaturas no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, onde há previsão de geada severa na semana e mínimas de até -7°C.

O fenômeno também causa temporais no Nordeste, instabilidade no Norte e alterações no tempo em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, segundo a MetSul Meteorologia, o Clmatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Sul enfrenta geadas, ventos e sensação térmica negativa

No Rio Grande do Sul, o ar polar associado a um sistema de alta pressão de 1.035 hPa causou uma nova onda de frio, que se intensificará até quarta-feira (02).

As mínimas podem atingir -7°C em regiões como a Campanha e os Campos de Cima da Serra. Em Porto Alegre, os termômetros devem registrar entre 1°C e 3°C, com possibilidade de 0°C em bairros do sul da capital.

Em Santa Catarina, o frio intenso atinge amplamente o estado, com mínimas entre -6°C e -8°C nos planaltos. O Paraná também registra frio, mas com menor intensidade em relação à semana anterior.

O INMET emitiu avisos de perigo para declínio de temperatura, com risco à saúde devido a quedas superiores a 5°C, além de alertas para ventos costeiros e acumulados de chuva. Os estados atingidos pelos avisos são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia e Mato Grosso.

A MetSul ressalta que a intensidade do frio atual é superior à da semana anterior em partes do Sul, especialmente no interior do Rio Grande do Sul, onde além das geadas, há risco de congelamento.

O fenômeno atinge a região em um momento sensível, após enchentes recentes, e pode agravar as condições de vida da população desalojada.

A previsão indica que o frio persistirá durante o dia até quarta-feira (02), mesmo com céu aberto, e as geadas mais fortes devem ocorrer entre terça-feira (01) e quarta-feira.

No Brasil, a atmosfera mais seca reduz as chances de neve, embora haja pequena possibilidade de precipitação invernal nesta segunda-feira (30) em áreas altas do Sul gaúcho e do Planalto Sul Catarinense.

Sudeste registra aumento de umidade e chuva no interior paulista

Com a chegada da frente fria, o tempo mudou no estado de São Paulo, com aumento de umidade no extremo sul e leste. Há risco de temporais em regiões como Vale do Ribeira, Sorocaba e Itapetininga, além de possibilidade de garoa na capital à noite.

O Rio de Janeiro também tem chance de chuva fraca. No Espírito Santo, o tempo segue firme e quente.

Já em Minas Gerais, o clima permanece seco e sem previsão de chuva, com umidade abaixo de 30% em grande parte do interior, incluindo Belo Horizonte.

Centro-Oeste tem queda nas temperaturas em MS

O sul e o oeste de Mato Grosso e o centro-sul de Mato Grosso do Sul enfrentam ventos fortes e diminuição de temperaturas.

Em Campo Grande, o calor foi amenizado, embora não haja previsão de chuva.

A umidade relativa do ar segue baixa em áreas do leste e norte de MT e no centro-norte de Goiás, incluindo o Distrito Federal.

Nordeste tem temporais no litoral e ar seco no interior

No Nordeste, o avanço de ventos úmidos do mar provocou pancadas fortes em Salvador, Recife, João Pessoa, Natal, Maceió, Aracaju e São Luís.

Nessas cidades, as chuvas podem ocorrer desde cedo e se alternar com momentos de tempo firme. O interior da região continua sob ar muito seco, com umidade abaixo de 30% no oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí.

O INMET também emitiu aviso de chuva com perigo potencial para parte de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe.





Norte do país segue com tempo instável e abafado

As altas temperaturas e o tempo abafado continuam formando nuvens carregadas sobre o norte do Amazonas, Roraima, litoral e norte do Pará e o sul do Amapá.

Já em Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), a frente fria muda a direção dos ventos ao longo do dia, mas há pouca previsão de chuva.

O Tocantins permanece com tempo firme e seco, com máximas que podem chegar a 34°C em Palmas.