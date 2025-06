Reprodução El Diario Cantabria Mulher morre após trabalhar sob calor extremo em Barcelona

Uma mulher de 51 anos, funcionária da limpeza urbana da cidade de Barcelona, morreu após cumprir um turno de trabalho sob temperaturas extremas. A morte ocorreu no bairro do Raval, onde a trabalhadora atuava pela empresa contratada pela prefeitura.

Segundo informações da empresa, a funcionária trabalhou entre as 14h e as 21h da última sexta-feira (28), sem apresentar queixas durante a jornada. No entanto, ao chegar em casa, já no início da noite, ela passou mal enquanto jantava e perdeu a consciência. Apesar da tentativa de socorro, não resistiu.

A autópsia deve confirmar a causa da morte nos próximos dias, mas o caso reacende o debate sobre as condições de trabalho durante eventos climáticos extremos. A cidade de Barcelona — assim como outras regiões da Catalunha e do sul da Espanha — enfrenta uma intensa onda de calor, com temperaturas ultrapassando os 40 °C.

Sindicato denuncia negligência

A UGT (Unión General de Trabajadores), sindicato que representa os trabalhadores da limpeza, denunciou que a empresa não aplicou medidas adequadas para proteger os funcionários do calor extremo. Segundo a entidade, os protocolos deveriam incluir alteração dos horários de trabalho, pausas mais frequentes, hidratação constante e locais de sombra para descanso.

“Não podemos permitir que trabalhadores arrisquem a vida por não terem condições dignas para exercer suas funções em situações tão extremas. Essa morte precisa ser investigada com seriedade”, afirmou um representante sindical.

De acordo com dados do Departamento de Saúde da Catalunha, ao menos 21 pessoas morreram na região entre os dias 26 e 28 de junho em decorrência das altas temperaturas, a maioria idosos. No sul do país, em Huelva, foi registrado o recorde histórico de calor para o mês de junho: 46 °C.

A prefeitura de Barcelona informou que irá investigar o caso e revisar os protocolos vigentes para trabalho ao ar livre durante ondas de calor. A empresa também declarou que colabora com as autoridades e aguarda os resultados da perícia médica.

Com as mudanças climáticas intensificando eventos extremos, especialistas em saúde pública e segurança do trabalho alertam para a necessidade urgente de adaptar rotinas laborais. “É fundamental que cidades e empresas ajustem os turnos e as exigências físicas dos trabalhadores, principalmente em setores expostos ao sol”, disse uma porta-voz da Rede de Saúde Ambiental da Catalunha.

Enquanto isso, familiares e colegas da trabalhadora lamentam a perda e pedem justiça. “Ela era dedicada, uma mulher forte. Isso não deveria ter acontecido”, disse um vizinho, em entrevista à imprensa local.