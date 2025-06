Reprodução X Nuvem rolo

Uma formação atmosférica rara surpreendeu centenas de banhistas no litoral norte de Portugal no último domingo (29). Uma enorme nuvem‑rolo, também conhecida como roll cloud , avançou sobre praias como Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Esposende, Ovar e Figueira da Foz, despertando a atenção — e o medo — de quem aproveitava o calor intenso do fim de semana.

A nuvem, que se estendia horizontalmente por vários quilômetros, surgiu repentinamente no céu, acompanhada de rajadas de vento que levantaram areia, arrastaram guarda-sóis e deixaram banhistas assustados. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o fenômeno “rolando” pelo céu, com aparência semelhante à de uma grande onda prestes a quebrar. “Parecia que vinha aí um tsunami”, relatou uma veraneante à imprensa local. “Foi muito rápido, o vento levantou tudo. Nunca tinha visto nada assim.”

O que é uma nuvem-rolo?

De acordo com especialistas em meteorologia, a nuvem‑rolo é uma formação rara, que ocorre quando massas de ar frio e quente se encontram sob condições específicas, como frentes frias ou brisas marítimas intensas. O ar quente sobe, condensa, e forma essa estrutura tubular e contínua que parece “girar” sobre si mesma.

Em Portugal, eventos como esse são pouco comuns. A última ocorrência registrada com esse impacto visual semelhante foi há anos, e o episódio deste domingo ocorreu justamente durante uma onda de calor, com temperaturas extremas e alerta vermelho emitido pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Apesar de causar susto, o fenômeno não é perigoso por si só, segundo meteorologistas, mas pode ser um indicativo de instabilidade atmosférica e preceder rajadas de vento forte — como as que foram sentidas no litoral naquele momento.

Especialistas destacam que a nuvem-rolo não está ligada a tornados nem a precipitações intensas, mas sim a variações repentinas na atmosfera. “É um espetáculo raro e belo, mas que deve ser observado com atenção, especialmente por quem está no litoral ou no mar”, afirmou um meteorologista da página Meteo Trás-os-Montes, que acompanhou o fenômeno e compartilhou imagens nas redes sociais.

Enquanto alguns fugiram assustados, outros aproveitaram para registrar o momento único com os celulares. As imagens rapidamente viralizaram, chamando a atenção até da imprensa internacional.