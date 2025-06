Reprodução/X/CBMG Carreta com 35 mil litros de etanol continua encalhada na represa de Três Marias

Uma carreta bitrem carregada com 35 mil litros de etanol segue travada nas águas da represa de Três Marias, em Morada Nova de Minas, em Minas Gerais. O acidente ocorreu na manhã do último sábado (28), durante o desembarque do veículo em uma balsa. Até a manhã desta segunda (30), a carreta ainda não havia sido retirada do local.

Veja imagens do acidente, publicadas pelo Corpo de Bombeiros:

O Núcleo de Emergências Ambientais (NEA) também foi acionado.

Ocorrência em andamento. #bombeirosmg 🚒💨 pic.twitter.com/3VeIJuHtPH — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) June 28, 2025





Em nota enviada ao Portal iG, o Corpo de Bombeiros explicou o que houve: a carreta ficou presa parcialmente durante uma manobra em marcha à ré, com a parte de trás na margem da represa, enquanto o cavalo mecânico e a parte da frente ficaram na balsa.

Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD) atuam na ocorrência desde então, em conjunto com órgãos ambientais e a Polícia Militar.

Na madrugada de hoje, um guindaste chegou ao local para auxiliar na operação. Segundo os bombeiros, os trabalhos continuam com a estabilização da balsa e, em seguida, será feito o transbordo da carga de etanol.

Caso poderia ser "uma tragédia sem precedentes", diz prefeito

Em pronunciamento, o prefeito de Morada Nova de Minas, Dr. Hermano (PSDB), afirmou que o acidente não deixou vítimas ou feridos, mas alertou para o risco de uma tragédia ambiental.

Segundo ele, a prancha da balsa cedeu não por excesso de peso da carreta, mas pelas más condições da embarcação, que é antiga e necessita de reparos urgentes.

"Um bitrem carregado de álcool foi entrar na balsa e a prancha não suportou. A embarcação é antiga e precisa de reparos urgentes. Poderia ter perfurado o tanque e contaminado a represa. Seria uma tragédia sem precedentes", afirmou o prefeito.

O prefeito ainda criticou a atuação da Codevasf. Ele reforçou que a responsabilidade pelo transporte fluvial é da companhia e disse que a situação das embarcações tem sido negligenciada nos últimos anos.

"Apesar das reformas que conseguimos implementar nas embarcações, a obrigação de cuidar desse transporte fluvial hoje é da Codevasf, até mesmo por uma decisão judicial", disse.

Ele afirmou que a prefeitura tem pressionado o governo federal para que a companhia retome seu compromisso com a região.

"A Codevasf sempre foi uma empresa parceira, mas hoje está meio relegada. Nós precisamos desse espírito de desenvolvimento que a companhia sempre teve. Não vamos descansar enquanto isso não estiver solucionado", completou.

Assista ao pronunciamento:





Prefeitura diz que transporte fluvial é responsabilidade da Codevasf

A Prefeitura de Morada Nova de Minas divulgou uma nota oficial em que manifesta solidariedade às pessoas envolvidas no acidente e informa que equipes municipais prestaram apoio desde os primeiros momentos.

A administração reforça que "o transporte fluvial da região é de única e exclusiva responsabilidade da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba). Já existe, inclusive, uma decisão judicial que determina à CODEVASF a responsabilidade pela realização de reforma nas balsas utilizadas no serviço".

O Portal iG tentou contato com a Polícia Militar de Minas Gerais, que acompanha a ocorrência, e com a Codevasf, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Nota do Corpo de Bombeiros

Ocorrência envolvendo uma carreta bitrem transportando 35.000 litros de etanol, durante o desembarque em uma balsa no município de Morada Nova de Minas.

Durante a manobra, (ré) uma das composições permaneceu na margem da represa, enquanto a outra parte da carreta, juntamente com o cavalo mecânico, seguiu na margem da represa.

O acidente ocorreu por volta às 21h30 do dia 27.

No momento as últimas atualizações que temos é que o guindaste que vai apoiar nas atividades chegou ao local na madrugade de hoje (30). Os trabalhos continuaram com a estabilização da balsa e posterior transbordo da carga.



Nota da Prefeitura

A Prefeitura Municipal manifesta sua solidariedade às pessoas afetadas pelo acidente ocorrido nesta sexta-feira (27) com uma embarcação no Porto Novo. Desde os primeiros momentos, equipes da prefeitura estiveram no local para prestar o apoio necessário aos usuários e aos profissionais envolvidos.





Cabe esclarecer que o transporte fluvial da região é de única e exclusiva responsabilidade da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba). Já existe, inclusive, uma decisão judicial que determina à CODEVASF a responsabilidade pela realização de reforma nas balsas utilizadas no serviço.

A Prefeitura tem acompanhado de perto essa situação e reforça que vem cobrando de forma veemente (inclusive judicial) providências da Codevasf para garantir mais segurança e qualidade no transporte fluvial. Reiteramos a importância de que as medidas determinadas pela Justiça sejam cumpridas com urgência, a fim de evitar novos riscos e prejuízos à população que depende desse serviço essencial.

Seguiremos atentos, oferecendo todo o suporte necessário, mas esperamos que a Codevasf atue com a celeridade que o caso exige.