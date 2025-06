Reprodução/Youtube Casal de pastores é assassinado no Tocantins

Uma mulher de 48 anos foi presa em Joinville, Santa Catarina, por suspeita de ser a mandante do assassinato de um casal de pastores no Tocantins. A motivação, segundo a Polícia Civil, seria o fim do relacionamento com o filho das vítimas. O crime ocorreu em 17 de junho, no Assentamento Pericatu, zona rural da cidade de Pium, a mais de 2 mil quilômetros do local da prisão. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

As vítimas, Francilene de Sousa Reis, de 42 anos, e Dorvalino das Dores da Silva, de 63, foram encontrados mortos dentro da casa onde moravam. Eles eram líderes de uma igreja Assembleia de Deus na região. Vizinhos relataram à polícia que viram um homem se aproximar do local em uma motocicleta pouco antes do crime, mas até o momento o autor dos disparos não foi preso.

A prisão da suspeita aconteceu na última sexta-feira (27), após a Justiça de Cristalândia (TO) autorizar a prisão preventiva e a busca e apreensão de objetos ligados ao caso.

Segundo a delegada Jeannie Daier de Andrade, da 57ª Delegacia de Polícia de Pium, a localização da mulher só foi possível graças à cooperação com as forças de segurança de Santa Catarina. Ela foi encaminhada a uma unidade prisional feminina do estado, onde segue detida até a transferência para o Tocantins.

A identidade da suspeita não foi revelada. A Polícia Civil afirma que as investigações continuam para apurar se há outros envolvidos na execução do casal e esclarecer todos os detalhes do crime.