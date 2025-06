Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A inscrição deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Programa Universidade para Todos (Prouni) abre nesta segunda-feira (30) as inscrições para o segundo semestre de 2025. Ao todo, serão oferecidas 211 mil bolsas em instituições privadas de ensino superior, sendo 118 mil integrais (com 100% de desconto) e 93 mil parciais (com 50%).

Os interessados devem se inscrever até sexta-feira (4), exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado em duas chamadas: a primeira no dia 7 de julho e a segunda no dia 28.

Quem pode se inscrever?

Podem concorrer às bolsas integrais os candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Já as bolsas parciais são destinadas a quem tem renda de até três salários mínimos por pessoa da família.

As vagas estão distribuídas em 370 cursos, ofertados por 887 instituições privadas de todo o país.

Como se inscrever?

Na hora da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso. Além disso, ele pode indicar a instituição e o turno desejados e selecionar a modalidade de concorrência: ampla ou por cotas.

Durante o período de inscrição, as notas de corte mudam diariamente, e é possível alterar as opções de curso durante as seleções, até o encerramento do prazo.

Os candidatos não selecionados nas duas chamadas poderão manifestar interesse na lista de espera nos dias 18 e 19 de agosto. O resultado será divulgado no dia 22 de agosto.





Calendário do Prouni - 2º semestre