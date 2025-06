Reprodução Garoto mata a avó após ser impedido de usar celular





Um adolescente de 13 anos foi apreendido em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, após matar a avó e balear o avô na zona rural do município. Segundo a Polícia Civil, o ataque aconteceu depois que o jovem foi proibido de usar o celular, o que teria motivado o crime. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SESP), o menor efetuou vários disparos de arma de fogo contra os avós. Ele atingiu o avô com um tiro nas costas e disparou cinco vezes contra o peito da avó, que não resistiu. Apesar dos ferimentos, o avô conseguiu reagir e travou uma luta corporal com o neto, conseguindo desarmá-lo.

Criado pelos avós desde os 7 anos, o adolescente teria se revoltado com a proibição de acessar o telefone. “ Ao que tudo indica, teria sido essa a motivação fútil” , afirmou o delegado Ricardo Moraes Faria, chefe da 19ª Delegacia de Polícia de Francisco Beltrão, durante entrevista coletiva.

A arma usada no crime, um revólver calibre 357 registrado, pertencia ao tio do garoto e estava guardada em um baú, que foi arrombado para a execução dos disparos.

O adolescente fugiu para uma área de mata logo após o ataque, mas foi localizado pelas autoridades e apreendido. Ele está à disposição da Justiça e responderá por ato infracional análogo a homicídio consumado e tentativa de homicídio.