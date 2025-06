Reprodução/Youtube Casal de pastores é assassinado no Tocantins

Um casal de pastores foi assassinado a tiros na noite da última terça-feira (17) no município de Pium, na região central do Tocantins. Francilene de Sousa Reis e Silva, de 42 anos, e Dorvalino das Dores da Silva, de 63, foram encontrados mortos com ferimentos de bala na cabeça, segundo informações do 'Jornal do Tocantins'.

O crime aconteceu no Assentamento Pericatu, uma comunidade rural onde os dois atuavam como dirigentes da igreja Assembleia de Deus Madureira. Até o momento, a motivação do duplo homicídio é desconhecida e nenhum suspeito foi identificado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Tocantins informou que os corpos foram encaminhados ao Núcleo de Medicina Legal de Paraíso do Tocantins, onde serão submetidos a exames necroscópicos antes da liberação para a família.

O caso foi registrado na 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso e as investigações estão a cargo da 57ª Delegacia de Polícia de Pium.