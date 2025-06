FreePik Chuva forte tem causado transtornos no RS

O clima de sábado (28) será marcado por temporais no Sul, com risco de alagamentos e deslizamentos, e chuvas intensas no litoral do Nordeste, de acordo com os avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Sudeste se despede da frente fria, com temperaturas amenas, enquanto o Centro-Oeste e o Norte se preparam para a que está por vir.

Confira, a seguir, a previsão para cada região brasileira.

Sul

O destaque do fim de semana é o alerta de "grande perigo" por acumulado de chuva no centro-norte do Rio Grande do Sul, válido até meio-dia de domingo (29).

De acordo com o Inmet, a formação de um ciclone pode fazer chover mais de 100 mm em 24 horas, com risco de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos. O alerta atinge municípios das regiões Noroeste, Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste e Centro Oriental do RS.

Também há risco para ventos intensos e chuvas entre 30 e 100 mm/dia em áreas do Paraná e do Mato Grosso do Sul, com possibilidade de cortes de energia, quedas de árvores e descargas elétricas.

Além dos alertas, a previsão do Climatempo indica um sábado com muitas nuvens e pancadas fortes em Santa Catarina e centro-sul e leste do Paraná. Já no sul e oeste gaúcho, o tempo deve permanecer firme, embora com nebulosidade.

Sudeste

A frente fria se afasta, mas ainda deixa o tempo instável no litoral sul de São Paulo e no Vale do Ribeira, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do sábado. A capital paulista deve amanhecer com garoa, mas o tempo abre no decorrer do dia.

Em outras áreas do estado de São Paulo, o tempo seco pode contribuir para o surgimento de queimadas, como alertou a Defesa Civil nesta sexta-feira (27).

Nas demais áreas, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, o sol predomina e as temperaturas sobem à tarde, sem previsão de chuva.

Centro-Oeste

A instabilidade ainda marca presença no sul de Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva no início do sábado, mas o tempo melhora ao longo do dia. Nas demais áreas, como Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, o tempo segue firme e seco.

A atenção se volta para os níveis de umidade relativa do ar, que devem ficar abaixo dos 30%, especialmente durante as tardes, o que pode ser um risco para a saúde.





Nordeste

A costa leste do Nordeste segue com tempo instável e risco de chuvas fortes, conforme alertas do Inmet. Entre a noite de sexta e a manhã de sábado, municípios de Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte estão sob alerta de perigo e perigo potencial para acumulado de chuva. Em alguns locais, os volumes podem passar dos 50 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

O Climatempo reforça que capitais como Salvador, Aracaju, Recife e João Pessoa podem registrar pancadas intensas ao longo de todo o sábado, com sol entre nuvens em alguns momentos. Já no interior do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, o tempo permanece firme.

Norte

O fim de semana será de chuvas volumosas entre Amazonas, Roraima e Amapá, com risco de temporais localizados. Já no sul da região Norte, o tempo será quente e seco, com destaque para o Tocantins, onde continua alto o risco de queimadas durante a tarde.