© Marcelo Camargo/Agência Brasil Há risco de queimadas em vários pontos do território paulista









O fim de semana no estado de São Paulo deve ser de tempo seco e com risco elevado de queimadas em vários pontas regiões.

É o que alerta a Defesa Civil Estadual, apontando ainda previsão de temperaturas em elevação no território paulista, entre os dias 28 e 30 de junho.

Embora um novo sistema meteorológico se forme sobre a Região Sul do Brasil a partir deste sábado (28), um bloqueio atmosférico impedirá o avanço desse sistema em direção ao Sudeste, mantendo o tempo firme em quase todas as regiões paulistas.

Ainda segundo previsão da Defesa Civil, com os ventos predominando do quadrante norte, os níveis de umidade relativa do ar devem cair significativamente, especialmente nas regiões Norte, Noroeste, Oeste e Central do estado.

Em algumas áreas, os índices podem ficar abaixo de 20%, o que configura estado de atenção segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Diante desse cenário, o risco de incêndios florestais será elevado, e a Defesa Civil reforça a recomendação para a população não realizar queimadas, manter a hidratação e evitar atividades físicas intensas nas horas mais secas do dia.

Tempo nos próximos dias

Segundo previsão divulgada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, no sábado (28) o tempo permanece seco em grande parte do estado.

Apenas nas regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Baixada Santista e Região Metropolitana de São Paulo há chance de chuvas fracas e isoladas.

No interior, predomina o sol entre nuvens, com temperaturas em elevação e baixos índices de umidade relativa do ar.

No domingo (29), a frente fria que atua no Sul do país continua bloqueada e perde intensidade. O tempo permanece firme em todo o território paulista, com destaque para umidade relativa do ar em níveis críticos, agravando o risco de queimadas.

Já na segunda-feira (30), iniciando a semana, a frente fria avança pela costa do Sudeste e poderá causar pancadas de chuva isoladas nas regiões do Litoral, Vale do Ribeira e Grande São Paulo.

Ainda assim, os modelos meteorológicos não indicam temporais ou acumulados significativos. No interior, o tempo segue seco e quente, com umidade baixa.

Destaques regionais

Na Grande São Paulo e Baixada Santista, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no sábado e na segunda-feira, mas sem risco de temporais. Temperaturas entre 15°C e 25°C.

Já no Interior, nas regiões de Ribeirão Preto, Barretos, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru e Araraquara, predomina tempo seco e quente, com destaque para umidade relativa do ar inferior a 20%. Máximas chegando a 30°C.

No Vale do Ribeira e Itapeva, céu fica mais encoberto e há previsão de chuvas fracas e temperaturas amenas (entre 16°C e 29°C).

No Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira há predomínio de tempo seco e frio nas madrugadas, com formação de nevoeiros ao amanhecer e máximas entre 18°C e 27°C.

E no Litoral Norte, a previsão indica variação de nebulosidade ao longo dos dias, com sensação de abafamento. Chuvas fracas podem ocorrer de forma localizada, especialmente na segunda-feira.

Orientações à população

A Defesa Civil mantém o monitoramento constante das condições meteorológicas e reforça as orientações para a população.





Para evitar queimadas, é importante não descartar materiais inflamáveis em áreas de vegetação.

Para a saúde, a orientação é hidratação constante, especialmente crianças e idosos; e evitar exercícios físicos ao ar livre nos períodos mais quentes e secos do dia.

“Esteja atenta aos avisos e alertas emitidos pelas Defesas Civis Municipais e pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) ” , finaliza a Defesa Civil, em comunicado.