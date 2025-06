Edu Fortes/Prefeitura de Palmas Prefeito de Palmas, José Eduardo de Siqueira Campos

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), foi preso na manhã desta sexta-feira (27) no âmbito da nova fase da Operação Sisamnes, que apura o vazamento de informações sigilosas de inquéritos em andamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A prisão foi confirmada pela Prefeitura em nota enviada ao Portal iG.

A operação, deflagrada pela Polícia Federal (PF), também cumpriu outros dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão na capital tocantinense. Foram presos ainda um policial civil e um advogado. As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa que acessava dados confidenciais para repassá-los a investigados, para assim travar ações policiais, proteger aliados e construir redes de influência.

Ainda de acordo com a corporação, foi identificado "o envolvimento de agentes públicos, advogados e operadores externos" ( veja a nota da PF mais abaixo ).

Eduardo Siqueira Campos já havia sido alvo da PF em maio, durante a 9ª fase da Operação Sisamnes. Na época, a corporação fez buscas em sua residência e pediu seu afastamento do cargo, o que foi negado. O prefeito é investigado por repassar informações sigilosas ao advogado Thiago Marcos Barbosa, sobrinho do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), em 2024.

Na nota enviada ao iG, a Prefeitura de Palmas afirmou que a investigação não tem relação com a atual gestão e que o prefeito recebeu a decisão com serenidade.

Nota da Prefeitura de Palmas

A Prefeitura de Palmas informa que foi dado cumprimento a decisão judicial em relação ao prefeito Eduardo Siqueira Campos.

Cabe informar à população que as investigações não se relacionam com a atual gestão municipal. A decisão visa a averiguação de informações e tudo será esclarecido.

O Prefeito recebeu a decisão com serenidade e irá colaborar prontamente com os trabalhos. Cabe destacar a abordagem respeitosa dos agentes da Polícia Federal.

Neste momento é importante prestar todos os esclarecimentos e manter preservada a população de Palmas e a gestão municipal.





Nota da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27/6), nova fase da Operação Sisamnes para aprofundar as investigações sobre a existência de uma organização criminosa responsável pelo vazamento sistemático de informações sigilosas, oriundas de investigações em curso no Superior Tribunal de Justiça, com impacto direto sobre operações da Polícia Federal.

Policiais federais cumprem três mandados de prisão preventiva, três mandados de busca e apreensão e medidas cautelares diversas, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, na cidade de Palmas/TO.

A apuração revelou indícios de que informações confidenciais estariam sendo antecipadamente acessadas, articuladas e repassadas a investigados, com o envolvimento de agentes públicos, advogados e operadores externos.

O grupo é suspeito de utilizar desses dados sensíveis para proteger aliados, frustrar ações policiais e construir redes de influência.