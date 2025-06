Reprodução/Metsul A elevação do Guaíba interfere no escoamento das águas desses rios





Os principais rios do Rio Grande do Sul continuam com níveis acima da cota de inundação, mantendo cidades da metade Oeste e Leste do estado sob condições de atenção e alerta hidrológico.

A situação atual é consequência das chuvas recentes e da dificuldade de escoamento das águas, especialmente nas áreas mais próximas ao Guaíba.

Na região Oeste, o rio Uruguai apresenta níveis acima da cota de inundação entre os municípios de São Borja e Uruguaiana, com tendência de lenta elevação.

Já o rio Ibicuí se mantém acima da cota nas estações de Manoel Viana e Passo Mariano Pinto, com indicação de declínio no nível da água.

Na metade Leste, o rio Jacuí permanece acima da cota de inundação entre Cachoeira do Sul e o Delta do Jacuí, também com tendência de queda. Entretanto, os rios Caí, Sinos e Gravataí seguem com níveis elevados em seus trechos mais a jusante.

A elevação do Guaíba interfere no escoamento das águas desses rios, contribuindo para a permanência da inundação.

O Guaíba está acima da cota de inundação nas ilhas e em cota de alerta no cais de Porto Alegre. A previsão é de que o nível siga em lento declínio, mas a mudança na direção dos ventos deve continuar dificultando a drenagem.

A Lagoa dos Patos também segue com níveis elevados, devido ao escoamento da cheia do Guaíba.

Segundo o boletim hidrológico, está indicada a condição de INUNDAÇÃO para os rios seguintes rios:

Ibicuí (em Manoel Viana e Itaqui);

Uruguai (de São Borja a Uruguaiana);

Jacuí (de Dona Francisca a Porto Alegre);

Pardo, Pardinho;

Taquari (de Encantado a Taquari);

Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro);

Paranhana (de Igrejinha a Taquara);

Sinos (de Campo Bom a Porto Alegre);

Gravataí (em Alvorada e Gravataí);

Guaíba (região das ilhas e cais da capital).





A continuidade de chuvas na metade norte do estado, somada à umidade do solo, amplia o risco de alagamentos urbanos, transbordamentos de arroios e pequenos rios, além da elevação dos grandes cursos d’água.

O mapa hidrológico indica condição de ATENÇÃO e ALERTA para as cidades marcadas em amarelo e laranja, respectivamente.

A orientação é para que as populações das áreas afetadas acompanhem os avisos das autoridades locais e permaneçam vigilantes diante da possibilidade de novas inundações.