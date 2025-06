Reprodução/Defesa Civil Galpões destelhados pela microexplosão, na área rural de Descanso (SC)





A Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que a cidade de Descanso, localizada no Oeste do estado, foi atingida por uma microexplosão atmosférica, na noite deste domingo (22).

A microexplosão atmosférica, também conhecida como downburst , é um fenômeno intenso e de curta duração, caracterizado por uma corrente de ar descendente muito forte que atinge o solo e se espalha radialmente, causando ventos violentos que podem superar facilmente os 100 km/h.

Pode causar danos similares aos de um tornado, mas em áreas menores.

De acordo com a Defesa Civil do município, no decorrer da tarde do domingo, o processo de formação e avanço de uma frente fria no sul do Brasil favoreceu o desenvolvimento de temporais com raios, rajadas de vento e chuva intensa em grande parte do estado, especialmente no Oeste catarinense.

Reprodução/Defesa Civil Árvores foram arrancadas na área rural





Por volta das 21h30, a microexplosão foi registrada no município de Descanso, atingindo pelo menos cinco comunidades; entre elas Itajubá e São Valentim, que tiveram estradas destruídas.

Por volta da meia-noite, as instabilidades avançaram sobre a região do Planalto Sul, provocando tempestades organizadas como linha de instabilidade.

Houve registro de destelhamentos e queda de árvores também no município de São José do Cerrito.

Situação de emergência

Os danos provocados pela microexplosão ainda estão sendo contabilizados.

Reprodução/CBSC Corpo de Bombeiros trabalha na retirada de árvore caída em rodovia





Não há registro de vítimas, mas calcula-se que pelos menos 60 casas foram destelhadas e dezenas de árvores sofreram queda.

Famílias receberam lona para cobrir os telhados.

O prefeito de Descanso, Juliano Kasper (PL), decretou situação de emergência, nesta segunda.

No documento, além do destelhamento de residências e estruturas agropecuárias, também são citados danos graves em estradas municipais e interrupções parciais na rede elétrica, afetando significativamente a mobilidade rural e o fornecimento de energia em diversas localidades.





O decreto é válido por 180 dias, mas pode ser prorrogado por igual período.

Pelo balanço preliminar, pelo menos 60 residências sofreram danos após o temporal. Os estragos também atingiram como aviários, campos leiteiros, galpões de gado e currais de porcos.

A SC 163, em direção a São Miguel do Oeste, ficou bloqueada durante a noite por conta de fios de alta tensão que caíram sobre a pista.