A terça-feira vai começar gelada em todo o estado paulista





A intensificação dos ventos no período noturno, associada à passagem de uma frente fria no estado de São Paulo, fará as temperaturas despencaram no decorrer da madrugada e ao amanhecer da terça feira (24).

As informações são da Defesa Civil estadual, que alerta para possibilidade na região sudoeste paulista.

Nas próximas horas, o tempo vai se manter instável no território paulista, mas não há condições para acumulados de chuva significativos.

As temperaturas entrarão em acentuado declínio nas próximas horas e o frio será mais intenso na madrugada e ao amanhecer, principalmente no setor sudoeste, incluindo os municípios de Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Ibiúna e Vargem Grande Paulista.

Na região sudoeste, a previsão de geada em pontos isolados

Abrigo Solidário

E diante da previsão de frio extremo nas próximas horas, como medida de proteção durante a passagem da frente fria, o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô foi reativado às 19 horas desta segunda-feira (23).





O espaço permanecerá aberto até as 8 horas de quarta-feira (25), oferecendo acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua.

Estão sendo disponibilizados colchões, cobertores, kits de higiene, além de alimentação e atendimento social. Os pets também têm abrigo e alimento.

No período da manhã, os acolhidos receberão um ticket para tomarem café da manhã no restaurante Bom Prato da Rua 25 de Março.