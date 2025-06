PM Ambiental SP PM Ambiental flagra caçadores no litoral de SP





Uma operação da Polícia Militar Ambiental flagrou, na quinta-feira (19), atividades ilegais de caça dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Durante a ação, duas espingardas, armadilhas e munições foram apreendidas, além de restos de um quati, morto por caçadores.

A ação começou após uma denúncia anônima indicando caça irregular na região. Por cerca de oito horas, equipes do Grupamento Tático Ambiental percorreram trilhas em mata fechada. Durante a patrulha, os policiais encontraram uma espingarda calibre 32 enterrada em um cano de PVC próximo à trilha. Em uma casa nas imediações, um morador entregou munições de forma voluntária.

Pouco depois, um segundo suspeito foi abordado enquanto caminhava pela trilha carregando uma espingarda e uma mochila com munições, lanternas e roupas camufladas. Segundo a PM, ele confessou que havia voltado de uma fazenda que construiu clandestinamente dentro da unidade de conservação para praticar caça.

Ao localizar a fazenda, os policiais encontraram duas armadilhas artesanais conhecidas como “canhõeszinhos”, além de uma cabeça e duas caudas de quati. Motosserra, facão, estilingue, celulares, dinheiro e uma porção de maconha também foram apreendidos. Por conta do risco de reutilização, a estrutura foi inutilizada no local.

A Polícia Ambiental lavrou um auto de infração no valor de R$ 2 mil, já que o crime ocorreu dentro de uma unidade de conservação, o que dobra o valor da multa. Na esfera criminal, o caso foi registrado na Delegacia Central de Caraguatatuba. Os envolvidos devem responder por porte ilegal de arma de fogo, crimes ambientais e posse de entorpecentes. Parte do material apreendido será submetida a perícia, e os restos do animal morto passarão por análise técnica.