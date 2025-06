FreePik Chuva forte está prevista para esta sexta (20)









As chuvas fortes persistem no Rio Grande do Sul, provocando um alerta de risco moderado de alagamento e atenção emitido pela Defesa Civil Estadual, nesta quinta-feira (19), para as regiões Norte e Nordeste do estado.

Desde a última segunda-feira (16), os gaúchos estão enfrentando temporais que já deixaram duas pessoas mortas, uma desaparecida e pelo menos 3 mil desalojados e desabrigados.

De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 86 municípios relatam alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes.

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) informou que, até essa quinta, cinco rios superaram a cota de inundação e transbordaram. São o Taquari, em Lajeado; Caí, em São Sebastião do Caí; Paranhana, em Taquara; Jacuí, em Dona Francisca, e Ibirapuitã, em Alegrete.

A Defesa Civil Estadual orienta a população a evitar áreas de risco e, em caso de emergência, ligar 190 ou 193.

“Procure informações junto à Defesa Civil da sua cidade e conheça os Planos de Contingência municipais para saber quais os riscos e como agir em caso de desastre no seu município”, informa o órgão.

Previsão do tempo

Segundo o Climatempo, a chuva que atinge boa parte do Rio Grande do Sul deve seguir durante esta sexta-feira (20), perder força no sábado (21) e recomeçar no domingo (22),principalmente no Norte.

Na sexta, há condições para pancadas de chuva moderadas e fortes nas regiões Nordeste, Sul, Litoral e na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Pode haver rajadas fortes de vento, queda de granizo e descargas elétricas. Também deve chover na Serra. Nas regiões Norte, Central e Noroeste, as pancadas de chuva devem ser fracas ou moderadas.





No sábado, segundo o Climatempo, o tempo deve começar a firmar, com chance apenas de pancadas fracas de chuva com fraca intensidade nas regiões Norte e Oeste.

Pode chover fraco e de maneira isolada também na Serra.

No domingo a chuva volta a ganhar força, mas exclusivamente na Região Norte do estado.

Há possibilidade de chuviscos ainda no Leste e no Litoral Norte. No restante do estado, não deve haver condições para chuva.