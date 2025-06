Reprodução Elisane Rodrigues foi encontrada morta nesta terça (17)





Elisane Rodrigues dos Santos , vereadora do PT encontrada morta em Formigueiro, no Rio Grande do Sul , na manhã de terça-feira (17), havia sido eleita para seu primeiro mandato em 2024.

O corpo da parlamentar estava com dez perfurações de faca, incluindo um corte profundo no pescoço. Única parlamentar da Câmara dos Vereadores do município, Elisane era conhecida por sua luta em defesa dos Quilombolas.

Assassinato

A vereadora foi encontrada em uma estrada de terra do interior do município gaúcho, ao lado de seu carro particular. A polícia acredita que o crime tenha acontecido horas após uma sessão parlamentar na Câmara Municipal na noite de segunda-feira (16).

O crime, pelas evidências iniciais, foi cometido com extrema violência. A hipótese mais forte, até o momento, é a de que se tratou de um homicídio motivado por questões pessoais ou políticas.

Uma das hipóteses trabalhadas nas investigações é de que a vítima foi atraída ao local por pessoas conhecidas. Ao iG, o delegado responsável pelo caso, Antônio Firmino, afirmou que já há suspeitos para o crime. Os pertences da vítima não foram levados.

Quem foi Elisane Rodrigues?

Reprodução/PT PT lamentou a morte e cobrou justiça





Elisane Rodrigues dos Santos, de 49 anos, era filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT) e foi eleita vereadora pela primeira vez em 2024 com 219 votos. Era a única mulher entre os nove parlamentares da Câmara Municipal do município de Formigueiro, que tem cerca de 6.700 habitantes.

A parlamentar era técnica de enfermagem e era conhecida na política por ser uma voz ativa na defesa dos direitos das comunidades quilombolas e das mulheres. Mantinha também um diálogo próximo com os moradores da zona rural.

Natural de Formigueiro, Elisane nasceu em 25 de outubro de 1975. Segundo o portal DCM, ela declarou um patrimônio de pouco mais de R$ 166 mil nas eleições de 2024 e não possuía antecedentes que indicassem envolvimento em conflitos públicos.

Antonio Firmino não descarta a possibilidade de ela ter sido alvo por causa de sua atuação política.

Em março deste ano, foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com o Prêmio Mulheres de Luta 2025, ao lado de outras lideranças femininas do estado.

Reações

O presidente da Câmara no município, deputado estadual Valdeci Oliveira (PT), lamentou a morte da vereadora e cobrou justiça. "Mesmo ainda impactados pela notícia, desde já, nós nos somamos aos familiares, amigos e colegas de trabalho no pedido por justiça e por punição ao responsável por esse crime bárbaro" , disse em nota.





O PT, partido da vereadora, lamentou a morte e denunciou o aumento da violência de gênero e disse que a brutalidade do assassinato gerou uma onda de comoção nacional e revolta entre lideranças políticas.

O presidente nacional do PT, senador Humberto Costa (PE), repudiou o ato em suas redes sociais: "Foi assassinada a facadas e, ao que tudo indica, trata-se de feminicídio, em que pese não estar descartada motivação política. É urgente uma investigação rigorosa em mais um crime de ódio contra mulheres. Não vamos sossegar até que esse ato bárbaro esteja esclarecido”.

A secretária nacional de mulheres do PT, Anne Moura, também se manifestou: "Não podemos deixar de nos preocupar com o fato de uma companheira nossa ter sido morta. Sempre que uma mulher eleita sofre violência política de gênero ou é vítima de um crime, a democracia fica mais fragilizada. Nós, da SNMPT, expressamos nossos sentimentos à família da Elisane".