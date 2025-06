Reprodução/Câmara Municipal de Formigueiro Elisane Rodrigues foi encontrada morta com sinais de golpes de faca





A vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de 49 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) com marcas de facadas pelo corpo, em uma estrada de terra no interior de Formigueiro, município da região central gaúcha.

O corpo da parlamentar estava ao lado de seu carro. Elisane tinha ferimentos no tronco e um corte profundo no pescoço.

A Polícia Civil acredita que o crime tenha acontecido horas após uma sessão parlamentar na Câmara Municipal na noite de segunda-feira (16). Elisane era a única mulher entre os nove vereadores do município.

Investigações

Segundo a Folha de S. Paulo, uma das hipóteses trabalhadas nas investigações é de que a vítima foi atraída ao local por pessoas conhecidas.

O delegado responsável pelo caso, Antônio Firmino, afirmou que a presença de sangue no para-brisas e no banco indica que o ataque começou dentro do carro. Os investigadores acreditam que a vereadora foi morta durante a madrugada.

A princípio, a polícia descarta o crime de latrocínio, uma vez que os pertences da vereadora não foram levados. O corpo foi encaminhado para Santa Maria, cidade próxima, onde passará por perícia.

Quem foi Elisane?

Eleita pelo PT pela primeira vez em 2024, Elisane era reconhecida pela atuação na saúde pública, na defesa dos direitos das mulheres e da comunidade quilombola.

A parlamentar era técnica em enfermagem e auxiliar de análises clínicas. Em março deste ano, foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com o Prêmio Mulheres de Luta 2025, ao lado de outras lideranças femininas do estado.

O presidente da Câmara no município, deputado estadual Valdeci Oliveira (PT), lamentou a morte da vereadora e cobrou justiça. "Mesmo ainda impactados pela notícia, desde já, nós nos somamos aos familiares, amigos e colegas de trabalho no pedido por justiça e por punição ao responsável por esse crime bárbaro" , disse em nota.





O município de Formigueiro tem cerca de 6.700 habitantes. A prefeitura decretou três dias de luto oficial.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil do estado e com a Secretaria de Segurança Pública para mais informações sobre o caso. A reportagem será atualizada assim que tivermos um retorno.