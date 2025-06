Divulgação/Corpo de Bombeiros Bebê sendo salvo por bombeira militar





Uma militar do Corpo de Bombeiros de Luziânia, em Goiás, salvou um bebê de quatro meses que se engasgou com leite materno. Imagens divulgadas neste domingo (15) mostram a mãe desesperada pedindo ajuda no quartel.

Ao notar que o bebê estava engasgado, a mãe tentou a manobra de tapotagem, que é realizada para desobstruir as vias aéreas. Sem sucesso, ela e o filho foram levados por um motorista até os bombeiros.

Cena foi gravada

Na tarde de sexta-feira (13), câmeras de segurança registraram o momento em que a mãe, em desespero, se dirigiu ao quartel do Corpo de Bombeiros buscando ajuda para o bebê engasgado.





As imagens mostram a mulher chegando com outros dois adultos no carro e entrando pelo portão. Um segundo veículo que acompanhava a mãe também chega ao portão segundos depois.

Segundo a corporação, assim que se aproximaram dos militares, a mãe entregou o bebê nas mãos da Soldado Ingrid, que vendo que a criança estava sem respirar e não emitindo nenhum som, iniciou imediatamente a manobra de tapotagem.

Depois de momentos de tensão e uma segunda tentativa, a criança chorou e voltou a respirar. Além da mãe, outras três pessoas acompanhavam com apreensão a atuação de salvamento da militar.

A equipe de resgate seguiu com o atendimento protocolar para esses casos e avaliou o bebê, constatando que ele estava fora de perigo. Ainda assim, a criança foi encaminhada a um hospital particular para avaliação médica.

Manobra de tapotagem

A manobra de tapotagem é uma técnica usada para ajudar na desobstrução das vias aéreas, especialmente em casos de engasgamento em bebês.





Para realizá-la, o adulto deve dar posicionar a criança de bruços, com a cabeça mais baixa que o tronco, apoiada no antebraço do socorrista. Apoie firmemente o bebê segurando o maxilar, sem pressionar a garganta. Na sequência, dê leves tapas com a palma da mão nas costas da criança, entre as escápulas (ombros).

Nunca tente tirar o objeto com os dedos “às cegas”, pois isso pode empurrá-lo ainda mais. A técnica deve ser realizada com cuidado, e o ideal é procurar ajuda médica o mais rápido possível.