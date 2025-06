Divulgação Bombeiros Javali invade açougue no centro de Morrinhos e mobiliza Corpo de Bombeiros





Moradores do centro de Morrinhos, em Goiás, foram surpreendidos por uma cena inusitada: um javali silvestre invadiu um açougue localizado no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Castro Alves. O episódio mobilizou uma equipe da 12ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM), que foi acionada para conter a situação no sábado (7).

Segundo os bombeiros, o animal estava visivelmente assustado e buscava refúgio dentro do estabelecimento comercial. Com técnica e agilidade, os profissionais realizaram a captura de forma segura, sem ferimentos ao javali ou a terceiros.

Após o resgate, o javali foi transportado para uma área de mata fora da zona urbana, onde foi solto em seu habitat natural. A ação garantiu tanto a preservação da vida do animal quanto a segurança da população local.





Casos de animais silvestres em áreas urbanas têm se tornado mais frequentes em diversas regiões do país, muitas vezes em razão do desmatamento e da expansão das cidades sobre áreas de preservação.

Assista ao vídeo: