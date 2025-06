Luiz Carlos Erbes/Agência RBS/ESTADÃO CONTEÚDO As geadas ocorrem quando as temperaturas mínimas se aproximam de 0°C





As temperaturas estarão em acentuado declínio em todo o estado de São Paulo nas próximas horas, devido à intensificação dos ventos no período noturno, com frio mais intenso na madrugada e ao amanhecer do sábado (14), com mínimas podendo chegar aos 9°C na capital paulista.

O alerta é da Defesa Civil do estado, que aponta também a possibilidade de geadas em vários municípios, devido ao frio extremo.

Os mapas meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmam a previsão. O instituto emitiu um novo comunicado que alerta para o risco de geada em 15 cidades do Vale do Paraíba e região.

De acordo com o Inmet, há previsão de geada nesta madrugada em Bragança Paulista, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Cruzeiro, Guaratinguetá, Joanópolis, Lavrinhas, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Piquete, Queluz, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos e Vargem.

Nestes pontos, as temperaturas mínimas devem chegar próximo dos 3°C.

A geada, que tem corrido com frequência na região Sul do país, onde as temperaturas tem despencado nas madrugadas, é um fenômeno natural que ocorre quando a temperatura mínima se aproxima de 0°C e há umidade no ar, fazendo com que o vapor de água se transforme diretamente em gelo, que é a chamada sublimação.





Ela se manifesta como uma fina camada de gelo sobre as superfícies, como plantas, telhados e janelas.

No comunicado, o Inmet avisa os moradores e produtores rurais de que há risco leve para a perda de plantações.