FreePik Padrasto agrediu criança após se irritar com choro





A Justiça do Rio Grande do Sul condenou um casal pela morte de um menino de 3 anos, filho da mulher e enteado do homem, que foi espancado até a morte no município de Taquari. O padrasto foi condenado a 28 anos de prisão e a mãe a 18 anos e oito meses, ambos em regime fechado.

A condenação foi feita nesta quarta (11), em julgamento do Tribunal do Júri. Na ação, o casal respondeu por homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante tortura, e lesão corporal. O crime ocorreu em 3 de fevereiro de 2022, no Bairro Boa Vista II, e causou grande repercussão no município.

Crime chocante

Conforme a denúncia feita pelo promotor de Justiça André Eduardo Schröder Prediger, o padrasto se irritou durante a troca de fraldas da criança, agredindo o menino com um tapa na cabeça e arremessando-o sobre um colchão, fazendo com que ele batesse a boca na parede.

Em seguida, o denunciado chutou o menino já caído no chão. A mãe levou o filho ao hospital, onde a criança chegou sem vida.





Segundo o Ministério Público, a mãe respondeu pelo caso por se omitir diante das agressões anteriores. Após a morte da criança e a prisão em flagrante do companheiro, a mulher retornou à residência e limpou os vestígios do crime. Na época, o homem tinha 25 anos e a mulher 26.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou hemorragia provocada por traumatismo craniano como a causa da morte.