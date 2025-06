Reprodução/Click On Detroit Gyasi Arnez Stribling atirou contra a irmã após uma discussão. O crime ocorreu em janeiro de 2021, em Southfield, no Condado de Oakland, Michigan.

Um homem de 24 anos foi condenado a passar ao menos 42 anos na prisão pelo assassinato da própria irmã, Bailei Singleton, de apenas 8 anos. Gyasi Arnez Stribling atirou contra a menina após uma discussão. O crime ocorreu em janeiro de 2021, em um apartamento localizado em Southfield, no Condado de Oakland, Michigan, no Centro-Oeste dos Estados Unidos. As informações são do site Click On Detroit .

Segundo as autoridades, a menina foi baleada na cabeça dentro da sala de estar da casa onde vivia com a família. Quatro dias depois, não resistiu aos ferimentos. De acordo com a promotoria, Stribling, então com 20 anos, alegou que a irmã estava “respondendo mal” e, por isso, teria atirado nela após uma discussão.

Inicialmente, o acusado tentou enganar os policiais, afirmando que Bailei havia sido atingida durante uma tentativa de assalto. Ele também escondeu a arma do crime, que foi posteriormente localizada pelas autoridades.

Na última terça-feira (27), a Justiça o condenou a cumprir de 40 a 60 anos de prisão por homicídio de primeiro grau, além de mais dois anos pelo porte ilegal da arma usada no crime. A fiança foi negada desde a prisão, e Stribling permanecerá detido.

“Bailei Singleton ainda deveria estar aqui conosco hoje. Seu assassinato foi uma tragédia para sua família”, afirmou a promotora Karen McDonald. “É inconcebível que qualquer pessoa, muito menos uma criança de 8 anos, possa ser assassinada por um parente e em sua própria casa pelo menor desentendimento”, acrescentou.

O caso causou comoção na comunidade e abalou os policiais que atenderam à ocorrência. “É estressante para nós. É estressante para mim estar aqui diante de vocês e controlar minhas emoções ao falar sobre uma criança de 8 anos”, declarou o chefe de polícia de Southfield, Elvin Barren.