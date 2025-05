Reprodução/FAB FAB intercepta avião com 200kg de drogas no Pará





Um avião carregado com cerca de 200 quilos de skunk foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB) nesta quinta-feira (15), no sudoeste do Pará. A ação ocorreu após a aeronave levantar suspeitas e ser monitorada pelos radares da defesa aérea. Ao ser obrigada a pousar, os ocupantes atearam fogo no avião e fugiram pela mata antes da chegada das autoridades.

A operação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) da FAB, em conjunto com a Polícia Federal, no contexto de patrulhamento do espaço aéreo.

O avião, modelo Embraer EMB-810 Seneca III, matrícula PT-VSB, foi interceptado por dois caças A-29 Super Tucano, após ser localizado pelos sistemas do CINDACTA IV.

Seguindo os protocolos de segurança, os militares realizaram a abordagem com ordens de mudança de rota e disparos de advertência. Diante da recusa, a aeronave foi forçada a pousar em uma área isolada nas proximidades de Altamira (PA).

Logo após o pouso, os suspeitos incendiaram o avião e escaparam a pé. Um helicóptero H-60 Black Hawk foi acionado para transportar agentes da Polícia Federal até o local da queda.

A droga, encontrada entre os destroços, foi apreendida e as investigações agora buscam identificar os envolvidos e apurar a origem do voo.