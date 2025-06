Reprodução Frio e geada no Brasil





A terça-feira (10) será de tempo firme e frio em grande parte do país, com destaque para a região Sul, onde há previsão de geada em várias áreas. A atuação de um sistema de alta pressão, associado à chegada de uma massa de ar polar, mantém o céu limpo e as temperaturas baixas, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná.

A exceção fica por conta do litoral paranaense, onde a entrada de umidade vinda do mar pode provocar pancadas de chuva ao longo do dia. Também há alerta para ressaca entre Mostardas (RS) e Florianópolis (SC), com ondas que podem chegar a três metros.

No Sudeste, a frente fria que se formou no início da semana continua avançando lentamente pelo litoral, mantendo o tempo instável em parte da região. Há previsão de pancadas de chuva no Rio de Janeiro, Espírito Santo e no leste de Minas Gerais.

No litoral paulista, ainda pode chover em alguns momentos por causa da circulação dos ventos, mas o destaque no estado será mesmo o frio, que deve atingir todas as regiões. Também há previsão de ressaca no mar entre Angra dos Reis e Campos dos Goytacazes, no litoral do Rio de Janeiro, com ondas de até dois metros.

No Centro-Oeste, o sol aparece entre nuvens e o tempo firme predomina, sem expectativa de chuva. As temperaturas devem cair em Mato Grosso do Sul e na metade sul do Mato Grosso por influência da massa de ar polar. Já no Distrito Federal e no norte de Goiás, o calor segue durante a tarde.

A umidade relativa do ar preocupa: os índices devem ficar abaixo de 30% em áreas do nordeste mato-grossense e norte de Goiás, o que exige atenção com hidratação e exposição prolongada ao sol.

A faixa litorânea do Nordeste também será afetada por instabilidades, com pancadas de chuva entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. As capitais Maceió, Recife, João Pessoa e Natal estão entre as áreas com previsão de chuva moderada a forte ao longo do dia.

A costa do Ceará e do Maranhão também pode registrar acumulados expressivos. No interior da região, o tempo seco predomina, com destaque para o sertão da Bahia, oeste de Pernambuco, sul do Piauí e do Maranhão, onde a umidade deve ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes.

Já na Região Norte, o alerta é para o risco de temporais, especialmente no norte do Amazonas, em Roraima e no Amapá. Também pode chover em pontos do Acre, no centro-norte do Pará e em parte do Amazonas. Nas demais áreas da região, o tempo segue firme e seco.