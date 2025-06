Reprodução USA Today Repórter Preso





A polícia deteve brevemente o correspondente da CNN, Jason Carroll, enquanto ele estava no ar durante a cobertura dos protestos em Los Angeles . As informações são do NY Post.

A CNN transmitia os protestos ao vivo quando os âncoras no estúdio perderam contato com Carroll, que pôde ser visto sendo conduzido para fora da manifestação por policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, com as mãos para trás. Carroll voltou ao microfone e informou aos âncoras:

“Estou sendo detido.”

Um dos policiais foi ouvido dizendo a Carroll:

“Vamos deixá-lo ir. Você não pode voltar. Se voltar, será preso.”

Carroll agradeceu aos policiais depois de ser deixado fora do perímetro da polícia.

“Fui chamado, e o policial me mandou colocar as mãos para trás. Perguntei: ‘Estou sendo preso?’ e ele respondeu: ‘Você está sendo detido’”, explicou Carroll. Ele acrescentou que esclareceu sua identidade e disse que era da CNN, mas isso não adiantou. “Eles não usaram lacres, mas seguraram minhas mãos enquanto me escoltavam para fora. Disseram que eu estava sendo detido enquanto era conduzido para fora da área. Que eu não tinha permissão para estar ali.”

Em nota, um porta-voz da CNN disse que a situação foi resolvida rapidamente.

“Uma equipe de reportagem da CNN foi brevemente detida em Los Angeles enquanto registrava os acontecimentos durante a tentativa da polícia de esvaziar uma área em meio aos protestos e à resposta policial e militar na cidade”, dizia o comunicado. “Estamos satisfeitos que a situação foi resolvida rapidamente, assim que a equipe apresentou suas credenciais da CNN. A CNN continuará cobrindo os acontecimentos em Los Angeles.”

O USA TODAY entrou em contato com o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) para comentar o caso.

Carroll afirmou que situações assim fazem parte da cobertura de protestos.

“Você assume muitos riscos como imprensa. Este está na parte mais leve da escala, mas foi algo inesperado, especialmente porque estivemos aqui o dia todo”, disse. “Já cobri muitos protestos, e normalmente os policiais reconhecem que a imprensa está apenas fazendo seu trabalho.”





As manifestações ocorreram enquanto o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) cumpre uma ordem do presidente Donald Trump para localizar imigrantes vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Protestos surgiram em diversos bairros contra as operações da agência.

Confira o vídeo do momento da prisão:

CNN’s reporter on scene in Los Angeles: I’m being detained.. pic.twitter.com/DANNms8ZZj — Acyn (@Acyn) June 10, 2025